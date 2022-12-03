新竹市消防形象月曆 限量千份只抽不賣

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新竹市消防局睽違7年再推形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15名身材健美的消防及義消夥伴拍攝，穿著各式消防服並搭配救災裝備器材入鏡，月曆限量1000份，只抽不賣。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月3日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市消防局推出限量1000份「2023消防形象月曆」，即日起至11日中午12時止，凡設籍新竹市並至活動網址回答防災常識題，即可獲抽獎資格。

新竹市消防局今天發新聞稿表示，新竹市睽違7年再次推出形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15名身材健美之消防及義消夥伴合作拍攝，穿著各式消防服、搭配救災裝備器材，也宣導民防救災之觀念與常識。

消防局長李世恭表示，2023年消防形象月曆抽獎活動於臉書粉絲專頁「新竹市消防局」辦理，凡設籍新竹市之民眾，須先答對5題防災常識題，即可獲抽獎資格，也盼透過此次推廣活動，加強市民防火防災觀念。

消防局指出，月曆抽獎活動即日起至11日中午12時止，將抽出1000名符合資格之民眾，並將獲獎名單公告在「新竹市消防局」臉書粉絲專頁，13至19日開放至原登記單位領取，並攜帶身分證明文件進行身分核對，逾期視同放棄。（編輯：李錫璋）1111203