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小內閣進度 蔣萬安：持續徵詢中、適當時機介紹

2022/12/3 17:09
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市長當選人蔣萬安的小內閣受矚目，蔣萬安今天表示，持續人才徵詢中，一定會在適當時機向大家介紹新的市府團隊。有外媒問及蔣家問題，蔣萬安僅回答把焦點放在市政上。

蔣萬安下週一將與現任台北市長柯文哲進行市政交接討論會，柯文哲早上受訪時曾稱交接模式都已想好，蔣萬安的問題可能在於人還沒找好。

蔣萬安今天出席國民黨北市黨部感恩茶會，接受媒體聯訪時被問及小內閣進度，包含新北市府的人有無可能到北市來、如此會不會讓新北市長侯友宜與國民黨主席朱立倫「朱侯之爭」在北市上演。

此外，媒體也追問競選總幹事顧問陳國君夫婦入小內閣名單的傳聞，以及若競總總幹事、立委林奕華入小內閣，是否又要立委補選，還有前市長郝龍斌的人馬有無可能「班師回朝」等議題。

蔣萬安表示，專業、品格、用人唯才是他堅持的用人原則，各方人才都是積極徵詢對象，適當時機向大家介紹新的市府團隊。

蔣萬安強調，只要符合條件又優秀，就是積極爭取的對象，相關人才徵詢作業跟過程都會聽取各方意見、整體考量。

另外，在媒體聯訪過程，有外媒以英文提問，蔣萬安的政治決定是否會受到曾祖父、前總統蔣介石的影響。蔣萬安未正面回應，表示現在專注在尋覓人才與市政規劃，這才是他的關注焦點。

另一方面，由於蔣萬安辭立委，北市第3選區立委遺缺須補選，國民黨由北市議員王鴻薇出戰。蔣萬安表示，今天早上特別召集團隊開會，要求地方主任即刻與王鴻薇的團隊對接，也會在各層面給予最有利的幫忙。

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不過同黨的北市議員秦慧珠日前表示，北市黨部原本是希望她參選，事後同意的王鴻薇讓自己成為24小時的立委補選備援投手。

媒體追問，王鴻薇跟朱立倫都有對秦慧珠道歉，蔣萬安有沒有話要跟秦慧珠說？蔣萬安表示，非常謝謝秦慧珠的體諒跟協助，台北隊的團體戰就是大家相互協助支援、就各自最佳戰鬥位置分進合擊，接下來也會跟秦慧珠合作，一起推動市政發展。（編輯：李錫璋）1111203

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