謝國樑小內閣名單 張淵翔接任民政處長

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基隆市長當選人謝國樑4日公布第4名市府「小內閣」名單，基隆市議員張淵翔（圖）將接任基隆市政府民政處長。（謝國樑提供）中央社記者高華謙傳真 111年12月4日

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（中央社記者高華謙基隆4日電）基隆市長當選人謝國樑今天公布第4名市府「小內閣」名單，即將卸任基隆市議員的張淵翔將接任基隆市政府民政處長。謝國樑表示，張淵翔曾擔任里長與議員，有豐富民政相關經驗。

謝國樑透過新聞稿表示，張淵翔是國立台灣海洋大學航運管理研究所碩士，曾擔任基隆市中正區長潭里里長、基隆市議員與國際青年商會世界總會常務副主席，也很關心原住民族，對原住民語及多國語言朗朗上口，非常接地氣。

謝國樑說，民政處與民眾生活起居息息相關，基隆各鄰里基層民政人員平時要傳達政令，或反映鄰里公共環境美化，相信由具親和力的張淵翔接任民政處長，能讓市民與市府關係零距離。

張淵翔表示，未來自己與謝國樑的市政團隊要讓基隆市政大步向前，讓市民感受基隆成為一個有愛的城市。（編輯：黃世雅）1111204