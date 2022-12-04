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花蓮壽豐胡蘿蔔節拔蘿蔔 首度契作拚農業升級

2022/12/4 16:22（12/4 17:06 更新）
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花蓮縣壽豐鄉首度契作16公頃胡蘿蔔，4日舉行開園儀式，吸引數百人到場體驗拔蘿蔔、品嚐風味餐等活動。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月4日
花蓮縣壽豐鄉首度契作16公頃胡蘿蔔，4日舉行開園儀式，吸引數百人到場體驗拔蘿蔔、品嚐風味餐等活動。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月4日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮壽豐鄉首度契作16公頃胡蘿蔔，今天舉行開園儀式，吸引數百人到場拔蘿蔔、品嚐風味餐等活動；縣長徐榛蔚指出，因應地方發展，研擬引進合適產業，吸引青壯人口回流。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥說明，前年縣府率花蓮各農會總幹事到雲林參訪農企業，認識當地胡蘿蔔產業，「VDS活力東勢公司」也帶領團隊到花蓮壽豐參訪，並多次取樣土壤、觀察氣候環境，發現壽豐鄉類似日本北海道環境，適合栽植胡蘿蔔。

今年6月雙方訂定契作合約，由12名農友種植16公頃胡蘿蔔，品種從日本北海道引進，VDS活力東勢公司並提供專業種植技術，使花蓮成為全台最早收成地區，因此率先辦理胡蘿蔔節，活動完全免費。

黃啟祥表示，壽豐鄉大面積完整農地不多，小農經營型態發展不易，加上勞動力老化、技術勞動力不足等現實條件，期望以計畫經濟方式引導開發，強化產學合作機制與產業技術連結，達到產業轉型及升級的目標。

徐榛蔚致詞表示，政府長年以推動水稻種植為主、雜糧契作為輔，因應地方產業發展，花蓮縣政府研擬引進合適產業，吸引青壯人口回流，和壽豐鄉農會、VDS活力東勢攜手推出胡蘿蔔契作模式，創新農事生產機制，透過體驗、共餐，與年輕世代分享農村產業的發展，為農村發展與生態保育建立和諧共處的基石。（編輯：陳仁華）1111204

花蓮縣壽豐鄉首度契作16公頃胡蘿蔔，4日舉行開園儀式，花蓮縣長徐榛蔚表示，因應地方發展，花蓮縣政府研擬引進合適產業，吸引青壯人口回流。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月4日
花蓮縣壽豐鄉首度契作16公頃胡蘿蔔，4日舉行開園儀式，花蓮縣長徐榛蔚表示，因應地方發展，花蓮縣政府研擬引進合適產業，吸引青壯人口回流。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月4日
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