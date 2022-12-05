挪威三鐵選手艾登參訪卦山村 感受彰化民眾熱情

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）挪威三鐵選手艾登接受彰化縣長王惠美邀請前往彰化卦山村參訪，參觀卦山村販賣漆器、花藝的商店，也一起品嘗高山茶；艾登說，來台感受到彰化民眾的熱情。

艾登（Gustav Iden）2019年參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，因頭上戴著印有「順澤宮」字樣的帽子暴紅，也開啟他的連勝之路，艾登和去年拿下東京奧運鐵人三項金牌的挪威選手布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）接受贊助商邀請來台訪問。

艾登今天中午前往卦山村參訪，參觀卦山村販賣漆器、花藝的商店，也跟王惠美一起品嘗台灣高山茶。王惠美向艾登介紹茶具用途，也提醒艾登品嘗前可以先聞茶香，艾登則透過翻譯轉述，在挪威雖然曾喝茶，不過他是第一次品嘗台灣高山茶。

王惠美接受媒體聯訪時說，卦山村過去是閒置空間，經縣府努力，讓18家在地職人進駐，販賣古琴、漆器、皮件及花藝等商品，縣府邀請艾登一起為彰化的優質農產品及伴手禮行銷，歡迎大家來彰化體驗。

艾登則透過翻譯表示，來到彰化卦山村看到在地職人將熱情奉獻在藝術上，這種熱情令人感動，這次來台深切感受到台灣人的熱情，可說是很不一樣的體驗。

而艾登昨天前往彰化埔鹽順澤宮還願，有民眾好奇艾登還願是否有捐香油錢，順澤宮主委魏信顧接受媒體聯訪時說，艾登願意拿香拜拜，為彰化縣及埔鹽鄉免費宣傳，就是最好的添油香。（編輯：郭諭儒）1111205