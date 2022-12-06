台中市永續零碳城市論壇將登場 免費報名參加

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）2022台中市永續零碳城市論壇將於12日登場，會中邀請專家針對國際零碳趨勢、零碳產業、永續建築等主題進行演講交流，今天起開放報名，歡迎民眾踴躍參加。

台中市政府永續低碳辦公室發布新聞稿指出，12日於市府台灣大道市政大樓4樓集會堂舉辦「2022台中市永續零碳城市論壇」，會中以「2050淨零永續」為主軸，配合修正「台中市發展低碳城市自治條例」，邀請專家針對國際零碳趨勢、零碳產業、零碳環境、永續建築、韌性城市、智慧交通及全民綠生活等主題進行演講交流。

永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，市府在永續發展與淨零轉型努力趕上國際腳步，推動永續淨零政策三部曲，今年獲得國內外肯定，包括參與國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP）獲評為A級城市，氣候減緩及調適兩面向評比皆為A級。

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黃晴曉指出，市府盼能與專家學者、市民激盪出更多城市永續的正向做法，特別邀請產、官、學界專家共同探討邁向永續城市的策略。

永續低碳辦公室表示，「2022台中市永續零碳城市論壇」即日起至7日開放線上免費報名，名額有限，額滿為止，參與論壇者可獲贈宣導品一份，歡迎踴躍報名參加，相關活動訊息可上「台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室」臉書粉專查詢。（編輯：謝雅竹）1111206