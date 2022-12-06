苗農2學子文化傳承 泰雅、賽夏語演說全國雙特優

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗農工原住民學生鍾昊宇、甘佩蓉代表苗栗縣參加全國語文競賽，分獲泰雅族語、賽夏族語情境式演說高中組特優佳績，2人今天穿著族服接受校方表揚，自勉戮力傳承族語。

苗栗農工今天發布新聞稿，指導老師王瑞珉指出，鍾昊宇、甘佩蓉2人自9月苗栗縣複賽結束後，隨即備戰全國賽，利用住宿夜間時間，數月以來演練過上百篇講稿，終於不負眾望，雙雙奪得特優的最高榮譽，同一年度有2名學生獲得全國語文競賽特優第1名，寫下苗栗農工校史新紀錄。

苗栗農工表示，泰雅族學生鍾昊宇來自新竹縣五峰鄉清泉部落單親家庭，自幼寄居親族家中，生活所需及學費多仰賴政府的低收入戶補助及教會、家扶中心等善款支援；鍾昊宇國中畢業後，考量經濟因素，跨縣赴提供住宿的苗栗農工就讀。

校方指出，鍾昊宇面對生活逆境，從不怨天尤人，對族語傳承也有強烈使命感，國小就通過族語認證中級，目前正努力準備族語認證高級測驗，並在假日積極參與教會及部落志工服務，更參與社區文創計畫，以實際行動傳承族語及凝聚部落年輕人的向心力。

校方表示，鍾昊宇語言能力優秀，也具音樂天賦，參加部落青年合唱團曾遠赴德國參加韋尼格羅德約翰．布拉姆斯國際合唱比賽獲得銀質獎，還多次與部落青年一同獲邀在總統府國宴等重要活動演出。

新聞稿中，鍾昊宇說，積極參與族語相關比賽、展演，一方面可獲得獎學金，改善經濟，更重要是藉此獲取學習機會，期待靠著自己的力量翻轉命運，未來有能力可幫助別人並傳承泰雅族語及文化。

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校方指出，出身苗栗縣獅潭鄉百壽部落的賽夏族學生甘佩蓉，幼年時跟隨擔任族語老師的祖父學習賽夏語，奠定族語基礎，祖父過世後，族語學習一度中斷，高中時期才透過自主學習及線上課程重拾族語學習。

比賽當天，校方表示，甘佩蓉穿著阿婆親手縫製流傳給她的族服上場，別具傳承意義，同時抱持著「阿公一定希望我能夠得獎」的心情，奮力一搏，最終拿下特優，她期許未來能成為傳承賽夏族語的生力軍，讓賽夏族極具特色的語言及文化能夠傳承下去。（編輯：戴光育）1111206