張善政持續徵詢小內閣 5人交接小組未必進市府

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桃園市長當選人張善政（中）6日面對記者詢問目前小內閣人選進度時表示，還在繼續徵詢，會在適當時間公布。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市長當選人張善政今天表示，持續徵詢小內閣人選，會在適當時間公布，且已指派5人交接小組分工對口不同單位和桃園市政府交接，但5人小組將來未必會進市府。

5人小組由前桃園縣副縣長黃敏恭任召集人，其他成員包括前桃園縣副縣長郭蔡文、前立法委員高思博、前桃園縣政府副秘書長李紹偉及善科教育基金會執行長蕭秀琴。

張善政表示，相關名單由他及黃敏恭一起擬定，每人都有分工，分別對口相關人事、工程等。

選舉政見要成立婦幼局的張善政下午前往蘆竹區光明市民活動中心出席感恩茶會前，接受媒體聯訪表示，要等他上任後調到相關資料，了解各局處現在業務負荷，才能做決定。

至於明年是否加碼發放3節禮金？張善政說，桃園市議會審預算，如果其中有預算空間，團隊會儘快做。

記者追問如何看待中國國民黨總統初選？張善政表示，交給黨機制運作，他完全尊重。在什麼位置就想什麼事，現在這些事應是黨內先運作，「我是一個地方首長，不一樣。」（編輯：李明宗）1111206