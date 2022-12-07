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世界不動產聯盟峰會登場 陳其邁：讓高雄與國際接軌

2022/12/7 12:05（12/7 12:36 更新）
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第41屆世界不動產聯盟全球領袖高峰會開幕典禮7日上午在高雄漢來大飯店舉行，高雄市長陳其邁（中）出席表示，感謝世界不動產聯盟讓高雄與國際接軌。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月7日
第41屆世界不動產聯盟全球領袖高峰會開幕典禮7日上午在高雄漢來大飯店舉行，高雄市長陳其邁（中）出席表示，感謝世界不動產聯盟讓高雄與國際接軌。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月7日
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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）第41屆世界不動產聯盟全球領袖高峰會開幕典禮今天上午在高雄舉辦，市長陳其邁出席表示，感謝世界不動產聯盟讓高雄與國際接軌，期待與各國專家交流下，在各領域共同加速綠色轉型。

第41屆世界不動產聯盟全球領袖高峰會今天上午在高雄漢來大飯店舉行開幕典禮，有27個國家、超過500名不動產專業人士參加，陳其邁也率市府團隊出席。

陳其邁表示，市府公共建設曾在世界不動產聯盟舉辦的「全球卓越建設獎」獲得9項殊榮，感謝世界不動產聯盟讓高雄與國際接軌，也讓世界看見高雄的美。藉由此次高峰會，期待與各國專家相互交流，在各領域共同加速綠色轉型。

陳其邁說，高雄近年也致力推動數位及淨零轉型，並在住宅、公共建設等導入5GAIoT應用，讓環境或建築能利用科技，更適應氣候調節或達到生態永續。

世界不動產聯盟總會長蘇珊．葛林菲德（Susan Greenfield）說，這次高雄被選為主辦城市，是因為這座城市正經歷驚人的轉變，建築推陳出新，環境友善且更加智慧、宜居。很多外賓都是首次來高雄，希望能把這座美麗城市介紹給世界。

世界不動產聯盟台灣分會理事長張麗莉說，台灣在國際上常受打壓，在世界不動產聯盟組織下，保持台灣分會的名字，是她非常堅持要捍衛台灣的權利。

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世界不動產聯盟1951年在法國巴黎創立，是全球不動產界最具代表性的非政治性組織，會員分布70多國，促進全球永續發展是主要目標。這次在高雄舉辦高峰會以「綠色復甦，美好生活」為主題，針對綠色轉型及環境永續等議題交流。

此外，民進黨行動中常會今天下午在嘉義舉行，陳其邁在媒體聯訪時被問到黨主席選舉規劃時說，在高雄以市政為優先，不然「早上講光光，去嘉義就沒話可問」，不願對相關議題多做表態。（編輯：黃世雅）1111207

#陳其邁
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