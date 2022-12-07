高雄外送員牽機車進百貨送餐 業者向外送平台抗議

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄漢神巨蛋購物廣場昨天出現一名外送員竟將機車牽進室內送餐，照片被放上網引發議論。漢神巨蛋購物廣場今天表示，已向外送平台抗議，希望加強外送人員教育訓練。

有網友在臉書社團發出這張照片，從照片中可見一名外送員將機車直接牽進百貨公司一樓送餐，大膽行徑讓人看傻眼，也引發網友熱議。

許多人都認為外送員此舉不妥，但也有人認為，可能是點餐的專櫃人員有無理要求，例如百貨業者要求將餐點放在指定位置，但專櫃人員要求直接送到櫃位，才讓外送員不滿，想用此行為「一吐怨氣」。

漢神巨蛋購物廣場今天接受中央社記者訪問表示，昨天下午近6時許，確實有一名外送平台的外送人員，直接牽著機車進入百貨室內，將餐點交到專櫃人員手上，前後停留約2分鐘後離開。

漢神巨蛋購物廣場表示，已針對此事向外送平台抗議，要求加強送餐人員教育訓練，相信這是外送員個人異常行為。漢神巨蛋購物廣場的送餐地點是在送警衛室，不會直接送到櫃位。

漢神巨蛋購物廣場指出，專櫃人員否認有無理要求，也無證據可釐清，因此不會對專櫃人員做出懲處，不過會向所有工作人員加強宣導送餐位置，避免紛爭。（編輯：黃世雅）1111207