南迴驛圖像疑侵權 東縣府：已請業者處理

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南迴公路休憩站「大武之心南迴驛站」發生圖像涉嫌盜用排灣族藝術家創作。台東縣政府表示，已請營運廠商秉持誠意後續處理。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月7日

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東最美休憩站「南迴驛站」發生圖像涉嫌盜用排灣族藝術家創作。台東縣政府表示，已請營運廠商秉持誠意後續處理。

被台東縣政府譽為台東最美麗休憩站的南迴驛站，10月間營運，成為新亮點。

日前有排灣族藝術家在臉書貼文「很煩、很難過、很受傷，又被盜圖了，而且一次9個作品，完全不原諒了，還要他們加倍奉還」。這名藝術家表示，對方已出面協調，暫不接受採訪。

南迴驛站負責單位台東縣政府農業處發布新聞稿回應表示，南迴公路上的大武之心南迴驛，為台東縣政府委託三地集團南仁湖育樂股份有限公司經營，整體建築物完成點交後，其室內裝潢由南仁湖公司委託專業廠商設計及施工，室內裝修相關圖像之呈現，是由他家室內設計師行整體空間設計、元素配置創作發想。

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新聞稿表示，近日縣政府接獲南仁湖公司主動通報，有藝術家於網路上反應南迴驛裝潢圖象設計未經授權之疑慮。第一時間得知此事後，南仁湖已主動與這名藝術家取得聯繫，並要求室內設計師與藝術家之經紀人洽談，雙方釐清有否侵權及可否授權之疑義。

南仁湖公司已允諾秉持誠意處理後續工作，縣政府也提出聲明，藝術創作尤先應重視原創者心血，縣政府將站在維護原創藝術家的立場協助雙方妥善處理。（編輯：黃世雅）1111207