獲頒當選證書 鍾東錦：苗縣府人事沿用觀察3個月

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣議會議長鍾東錦轉戰第19屆苗栗縣長勝出，今天獲頒當選證書。鍾東錦表示，縣府人事以安定為原則，副縣長、秘書長、約聘僱人員都先沿用，觀察3、4個月後再行布局。

第19屆苗栗縣長選舉結果，鍾東錦以12萬4603票勝選，中央選舉委員會委員王韻茹與法政處長賴錦珖今天到縣議會頒發當選證書，縣長徐耀昌也到場見證祝賀。

關於上任後的縣府人事布局，鍾東錦接受媒體聯訪表示，馬上就要過年，人事以安定為原則，已請副縣長鄧桂菊再幫忙幾個月，讓他去挑選適當人才，另外，秘書長陳斌山的表現可圈可點，溝通協調能力也強，也麻煩陳斌山先幫忙協助。

鍾東錦說，年關將近，包括臨時人員、約聘僱都先沿用，讓大家好過年，這也有點傳承意味，「因為我們沒有改朝換代」，所有人事先觀察評估3、4個月，屆時要調整，再一次到位。

至於是否考慮向外縣市借將？鍾東錦表示，苗栗人才濟濟，應該夠用，若有在中央歷練過、有能力者願意回鄉幫忙，也非常歡迎。

鍾東錦指出，他是現任第19屆縣議會議長，巧合又當選第19屆苗栗縣長，這份榮耀歸於全體縣民，並感謝縣長徐耀昌、立委陳超明及競選團隊大力協助。（編輯：李錫璋）1111207