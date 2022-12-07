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鶯歌三峽樹林12/12停水14小時 近2萬戶受影響

2022/12/7 16:07
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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市政府水利局表示，鶯歌、三峽、樹林部分地區因台水公司辦理檢驗工程，將於12日凌晨4時起至下午6時止，停水14小時。此次停水用戶近2萬戶，呼籲民眾提前儲水備用。

水利局表示，台灣自來水公司因辦理高壓、特高壓電氣設備定期檢驗工程，鶯歌、三峽、樹林部分地區將於12月12日凌晨4時起停水14小時，此次停水用戶有1萬9326戶（含直接供水4500戶）。

水利局表示，停水地區包括鶯歌區建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌里（建國路、鶯桃路1-129巷單雙號側，永樂街等含巷弄）、二橋里（二橋街、高職南街、中正三路單號側、二甲路等含巷弄）。

以及三峽區鳶山里（復興路480巷）龍恩里（隆恩街）部分；樹林區西園里（柑園街二段）部分、樂山里。

水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，民眾停水期間如有需要可聯繫台水公司協助送水或至臨時供水站取水。並提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。（編輯：卞金峰）1111207

#水利局
#台水公司
#三峽
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