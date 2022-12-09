美濃票沒「去了了」 柯志恩：對國民黨意義重大

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）挑戰高雄市長失利的柯志恩，選前在美濃掃街時感嘆國民黨在當地客家票「去了了」，但最終開票結果仍贏過陳其邁。今天她到美濃舉辦感恩茶會表示，這對國民黨來說意義重大。

柯志恩選前到旗山、美濃地區車隊掃街，談起選情時疑似未注意到麥克風沒關，直呼以前客家、原住民族群較支持國民黨，如今已變樣，「過去都是藍的，20年沒有執政，現在都去了了…」。但最終柯志恩在美濃區的得票數，仍然贏過陳其邁（高雄市長）。

柯志恩今天在美濃舉辦感恩茶會，並現場致詞說，選前拜票時提到「去了了」，是表達對原鄉、客村版圖鬆動的憂心，不過這次票開出來，在美濃反而得票還高於有資源、有人脈、有金脈的陳其邁，「美濃鄉親好像力挺我們的命脈，對國民黨來說真的意義重大」。

柯志恩說，美濃客家非常重視教育，與教育出身的自己契合性高，都認為教育是立國之本，開票的結果也讓自己感受到，美濃真的有情有義、在這麼不對等的資源下，還是願意秉持過去的支持投下一票，自己一定會感念在心。

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柯志恩說，太喜歡吃粿仔條、冬瓜封等客家菜，一定會常出現在美濃。且無論4年後誰代表國民黨出戰，自己這4年一定會做好承諾，「給我們再多一點時間，讓我們深耕這片土地，跟大家再好好對話」。

柯志恩強調，自己會續留高雄，「我們有我們的承諾」，4個月開出4成票的戰績，相信4年後能選得更好；下次也不會再跟大家說「沒錢、沒人」，要跟大家說「我們有資源」。（編輯：李錫璋）1111209