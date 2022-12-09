400年來首次 鎮瀾宮大甲媽澎湖會香

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2022年台中大甲媽澎湖遶境會香活動9日熱鬧展開，大甲鎮瀾宮天上聖母在大批信徒等人隨行下抵達澎湖，舉辦4天的海陸遶境祈福活動。中央社 111年12月9日

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（中央社澎湖縣9日電）400年來的第一次，鎮瀾宮大甲媽來澎湖了，展開為期4天的22間宮廟海陸遶境會香交流，庇佑台澎平安。馬公設香案膜拜，2000多名信徒隨行，民眾夾道歡迎與鑽轎腳，場面盛大。

鎮瀾宮大甲媽今天凌晨自鎮瀾宮出發，南下搭乘台華輪，中午抵達馬公港，澎湖各界出動的323艘漁船鳴炮接駕，煙火連天，格外熱鬧，並進行海上巡安，祈求航行平安、漁獲滿載。

大甲媽由董事長顏清標與台灣媽祖聯誼會總會長鄭銘坤等人護駕抵澎湖，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、無黨團結聯盟主席林炳坤、副議長陳雙全與馬公市長葉竹林等人接駕並主持遶境儀式，並展開市區遶境祈福，大甲媽所到之處，民眾在街道兩旁膜拜祈福、還有民眾鑽轎腳，以祈求媽祖庇佑。

賴峰偉表示，鎮瀾宮大甲媽400年來，首度跨海澎湖遶境會香交流，是澎湖近來的一大宗教民俗盛事，期藉由媽祖慈悲喜捨的精神，讓澎湖未來愈來愈好。

為期4天的鎮瀾宮大甲媽澎湖遶境會香活動，以「海上巡安」、「島內賜福」、「好戲連台」、「景點巡禮」為4大主軸，今天遶境市區後，將駐駕嵵裡水仙宮。明天前往本島各友宮廟會香，晚間再進入馬公市區遶境踩街，也安排澎湖藝文陣頭遊街、施放煙火，並駐駕澎湖天后宮。（編輯：郭諭儒）1111209

台中大甲鎮瀾宮媽祖9日跨海抵達澎湖，展開海陸遶境會香交流活動，鎮瀾宮董事長顏清標（前左3）等人隨行護駕。中央社 111年12月9日

大甲鎮瀾宮天上聖母首次海上遶境選定澎湖舉辦，9日大甲媽祖正式抵達澎湖，展開為期4天的22間宮廟海陸遶境會香交流，媽祖神尊、神轎抵達時港邊擠滿信徒。中央社 111年12月9日

澎湖400年來最大宗教盛事9日熱鬧登場，台中大甲鎮瀾宮天上聖母跨海抵澎湖，展開為期4天的22間宮廟海陸遶境會香交流，庇佑台澎平安，媽祖鑾轎所到之處皆是萬人空巷。中央社 111年12月9日