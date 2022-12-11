民眾黨高市選舉失利 市黨部主委被要求辭職負責

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）民眾黨在高市議員選舉全軍覆沒，代表民眾黨參選三民區市議員的李佳玲近日猛批市黨部主委馮啟彥，並籲其辭職負責。馮啟彥回應，盼團結一致槍口向外，「民眾黨很小，不容分裂」。

台灣民眾黨在高雄共提名5名議員候選人及3名里長候選人，但全軍覆沒。李佳玲1日在臉書（Facebook）發文批市黨部難辭其咎，主委馮啟彥應請辭負責。昨天再度發文籲馮啟彥辭職，並加碼爆料曾遭對方要求簽切結書。

李佳玲說，4月初高雄黨部會議，馮啟彥拿切結書要她簽名，切結書內容包括選上議員要捐款給高雄黨部新台幣10萬元以上；議會助理須有一個名額留給高雄黨部幹部；每月要提撥0.5至1個助理費用，來支付高雄黨部助理薪水。

李佳玲說，看了內容後她拒絕簽名，並不解為何馮啟彥要提出這種違法文件讓她簽，自此與黨部漸行漸遠。她也想問黨中央，對這些事是否知情，還是默許？

馮啟彥回應表示，柯文哲一直強調，選後先檢討選戰策略，下次才會進步，先不要急著抓戰犯，所有地方黨部主委一律留任到明年1月31日後才交接，請李佳玲不要這麼急著連番發文，希望他趕快辭職。

馮啟彥說，幫忙助選的團隊都是不支薪，義務來幫忙，所以當時召開輔選會議時，有候選人主動提出當選後要提供獎金，以激勵助選士氣，但經由律師修正後內容改為當選後捐出部分選舉補助款。

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馮啟彥並表示，希望候選人當選後，可請一個有幫忙選舉的志工當助理，這樣才能夠留得住人才。另外，當選後配合黨團黨部運作，是政黨政治基本道理，但李佳玲卻說，當選後要照自己想法去投議長、副議長，他也給予尊重。

馮啟彥說，與其一直黨內互打，不如展現對柯文哲及黨的認同，持續監督政府，監督藍、綠兩黨。他之後不會再對此事做任何回應，若真的認同柯文哲的台灣新政治文化，應團結一致槍口向外，「民眾黨很小，不容分裂」。（編輯：黃世雅）1111211