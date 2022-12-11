台南新營區牧場柵欄鬆脫 乳牛群半夜逛大街幸未釀禍[影]

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台南市新營區一家牧場飼養的多頭乳牛11日凌晨疑因牧場柵欄鬆脫，跑到附近馬路上漫步，員警獲報前往現場處理。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市新營區一家牧場疑似因柵欄鬆脫，場內飼養多頭乳牛今天凌晨脫離牧場，漫步附近馬路，警方獲報前往維護交通秩序，幸未發生事故，聯繫飼主將牛帶回並對飼主開罰。

台南市警察局新營分局今天凌晨0時許接獲民眾報案，指稱在台19甲線道路鐵線橋段附近，有約7、8隻成年牛隻在道路上漫步，恐影響交通安全，隨即調派多名員警前往現場處理。

新營分局太宮派出所長陳俊宏下午接受媒體聯訪表示，員警到場後發現有7、8隻乳牛佔用車道影響通行，除分頭進行交通管制，並設法將牛群趕到路旁，同時循線尋找牛隻飼主，所幸深夜時段車流不算多，沒有發生事故，最後查到牛隻是從附近一家牧場走脫，通知飼主黃姓男子到場將牛全部安全帶回牧場。

陳俊宏表示，初步調查發現，牧場柵門不明原因鬆脫，造成牛群集體走脫，依道路交通安全管理處罰條例規定，因疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走妨害交通，可處所有人或行為人新台幣300元以上、600元以下罰鍰，並對飼主開出罰單。（編輯：陳仁華）1111211