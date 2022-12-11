更多編輯台推薦新聞：
中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地
生活

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南新營區牧場柵欄鬆脫 乳牛群半夜逛大街幸未釀禍[影]

2022/12/11 18:48（12/12 10:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市新營區一家牧場飼養的多頭乳牛11日凌晨疑因牧場柵欄鬆脫，跑到附近馬路上漫步，員警獲報前往現場處理。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月11日
台南市新營區一家牧場飼養的多頭乳牛11日凌晨疑因牧場柵欄鬆脫，跑到附近馬路上漫步，員警獲報前往現場處理。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市新營區一家牧場疑似因柵欄鬆脫，場內飼養多頭乳牛今天凌晨脫離牧場，漫步附近馬路，警方獲報前往維護交通秩序，幸未發生事故，聯繫飼主將牛帶回並對飼主開罰。

台南市警察局新營分局今天凌晨0時許接獲民眾報案，指稱在台19甲線道路鐵線橋段附近，有約7、8隻成年牛隻在道路上漫步，恐影響交通安全，隨即調派多名員警前往現場處理。

新營分局太宮派出所長陳俊宏下午接受媒體聯訪表示，員警到場後發現有7、8隻乳牛佔用車道影響通行，除分頭進行交通管制，並設法將牛群趕到路旁，同時循線尋找牛隻飼主，所幸深夜時段車流不算多，沒有發生事故，最後查到牛隻是從附近一家牧場走脫，通知飼主黃姓男子到場將牛全部安全帶回牧場。

陳俊宏表示，初步調查發現，牧場柵門不明原因鬆脫，造成牛群集體走脫，依道路交通安全管理處罰條例規定，因疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走妨害交通，可處所有人或行為人新台幣300元以上、600元以下罰鍰，並對飼主開出罰單。（編輯：陳仁華）1111211

#陳俊宏
#台19甲線
#台南市警察局新營分局
陳俊宏
聯發科推出5G平台天璣8200 搭載手機年底問世 盤中零股交易撮合將縮至1分鐘 券商公會建議降為5秒
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族