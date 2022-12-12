謝國樑公布副市長邱佩琳 媒體企業政府跨界整合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆市長當選人謝國樑12日公布基隆市副市長人選，邀請現任ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳（圖）擔任。邱佩琳表示，希望把過去累積的工作經歷與資源貢獻在基隆，讓基隆發光發熱。（謝國樑提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市長當選人謝國樑今天公布基隆市府副市長人選，邀請已故台灣省政府主席邱創煥的女兒、現任ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳擔任副市長，邱佩琳將辭去ETtoday執行董事專心為基隆市政發展努力。

謝國樑透過新聞稿表示，64歲邱佩琳為現任ETtoday新聞雲執行董事、邱創煥文教基金會董事長，曾任東森整合行銷總經理、超視董事長、上海自然美生物科技公司董事、彰化縣與台南縣政府顧問，擅長媒體、企業、與政府三方的跨界整合溝通，相信邱佩琳能做到承上啟下溝通整合，同時借助豐沛的企業力量，替基隆創造更多生機。

謝國樑說，邱佩琳在企業與媒體界工作多年有很好的成績，有強大的溝通協調能力，過去在協助政府、媒體、企業跨界整合共創三贏的成績亮眼，尤其近幾年在台北市政府及媒體跨界合作，邱佩琳就是最強而有力的推手。

謝國樑說，基隆未來必須引入更多資源，發展不能被經費預算限制，邀請邱佩琳進入基隆市政府為大家服務，期盼邱佩琳能運用「跨界與智慧」的專長與力量創造基隆發展的更多可能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱佩琳表示，父親邱創煥是資深國民黨員，一直鼓勵她嘗試進公部門為民服務，父親常說能到公部門做事，人生會有很不一樣的旅程，她希望把過去累積的工作經歷與資源貢獻在基隆，讓基隆發光發熱。

謝國樑說，目前已公布5名基隆市府局處首長，分別為社會處長楊玉欣、產業發展處長林鼎超、綜合發展處長林麗蟬、民政處長張淵翔、環保局長馬仲豪，如今，副市長由邱佩琳出線，代表跨界創新團隊的想法，展現不同以往的人才選用格局，及市政發展不同高度的企圖心。（編輯：張銘坤）1111212