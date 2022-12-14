訪日行被質疑匆促有壓力 陳其邁駁斥：亂講

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市長陳其邁昨天結束訪日行程返台，但因行前事先保密，陳其邁今天返回市府主持市政會議時，被媒體問到此行背後是否受到壓力？陳其邁駁斥「亂講」，強調一切按規劃進行。

陳其邁昨天結束3天2夜的訪日行程返台，今天上午在市府主持市政會議暨防疫會議，並在會前接受媒體聯訪。因這趟訪日行前保密，有媒體詢問行程安排是否匆促及受到壓力，陳其邁立即反駁「亂講！」強調一切都按計畫進行。

對於中國近期禁止多項台灣產品進口，陳其邁說，日本友台國會議員都很清楚兩岸狀況，很關切區域安全問題，雙方也談到「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，肯定台灣作為國際社會一員，加入CPTPP對東亞和平穩定非常重要。

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陳其邁訪日行也與東京都知事小池百合子會面，陳其邁說，雙方主要是針對城市治理經驗的交流，同時也針對台日雙方共同關切的安全議題，如何增進台日之間合作，確保區域和平與穩定交換意見。另外，他也有邀小池來台灣訪問。

此外，媒體也詢問高市府人事何時調整？陳其邁說，現還在整體規劃中，會以穩定及給年輕人更多機會的方向來規劃。至於台積電在高雄7奈米建廠傳將延後，陳其邁說，以台積電說明為主。（編輯：謝雅竹）1111214