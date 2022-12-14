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蔣萬安第2名副市長 蔣辦：持續延攬盼25日前到位

2022/12/14 14:17
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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市長當選人蔣萬安目前已公布2波小內閣人事，但第2名副市長還未出爐，團隊發言人鄭世維今天表示，持續延攬中，希望25日前能夠到位。

蔣萬安辦公室今公布第2波小內閣名單，發言人鄭世維接受媒體聯訪時被問及第2名副市長何時出爐。

鄭世維說，蔣萬安都在持續延攬，確定會對外報告，希望25日前都能夠到位；至於呼聲很高的競總總幹事林奕華是否接任，鄭世維重申她現在以交接小組窗口成員把交接辦好，未來人事安排一切都是蔣萬安的權限。

由於今天公布的名單有兵役局長李治安，媒體追問若蔣萬安有意合併兵役局跟民政局，如此一來2名局長會不會尷尬。

鄭世維說「不會」，如果要局處整併也要有專業人士。

至於第3波人事何時出爐，鄭世維說相關作業進行中，確定再向大家報告，並強調蔣萬安持續延攬專業優質的人才，不會碰到瓶頸。

鄭世維並表示，此波人事有2名局長年僅37歲，而世代交替包含世代提攜，讓年輕人有公務歷練機會，也看得出蔣萬安重視年輕人、利用他們的民間專長發揮到公務系統。（編輯：張銘坤）1111214

#蔣萬安辦公室
#鄭世維
#李治安
鄭世維
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