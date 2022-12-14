將與林右昌碰面 謝國樑盼讓局處交接能深入討論

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基隆市長林右昌和基隆市長當選人謝國樑敲定15日在市府見面。謝國樑（中）14日表示，主要是未來的市府局處首長，在25日上任前需與所屬局處人員溝通、討論瞭解狀況，這點還是「希望得到一個綠燈」，15日會是愉快的碰面。中央社記者王朝鈺攝 111年12月14日

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市長林右昌和基隆市長當選人謝國樑敲定明天中午在市府見面。謝國樑今天說，未來的局處首長需與所屬人員討論「希望得到一個綠燈」，能有更深入討論，不要有任何限制。

謝國樑下午與未來的基隆市府環保局長馬仲豪，拜會護海公投領銜提案人、基隆市議員王醒之，記者詢問，明天將與林右昌見面，是否預計討論哪些議題。

謝國樑表示，主要是未來的市府局處首長，在25日上任前需要與所屬局處人員溝通、討論瞭解狀況，這點還是「希望得到一個綠燈」，明天會是愉快的碰面，也會感謝林右昌過去8年對市政的努力。

謝國樑說，他的需求沒有改變，希望未來各局處首長能與所屬公務人員有機會詢問、討論和更多機會商談，以便25日上任時能上手，希望在未來10天，能與公務人員有更深入討論，不要有任何的限制。

謝國樑日前公布基隆市副市長將由邱佩琳擔任，而邱佩琳為民眾黨籍，外界揣測是否有藍白合作機會。

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謝國樑說，他特別打電話感謝民眾黨主席、台北市長柯文哲，讓具有專業且擁有許多社會資源的人才來到基隆幫忙市政，至於藍白合作議題，這是高層比較要去擔心，只要大家願意一起做事，有共同理念應該都能克服，相信他和邱佩琳跨黨派合作，如果成功應能給更多人鼓勵，黨籍不是一切，擁有共同理念才是最重要。

此外，媒體詢問，是否擔心民進黨在基隆市議會拿下正副議長，謝國樑表示，他其實不擔心，團隊會盡心盡力為市民做事，他是名有信仰的工作者，相信只要專心做好自己的事，一切都會有最好的方法，信仰可以克服所有的困難。（編輯：李錫璋）1111214