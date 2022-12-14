宜蘭縣爭取石斑魚首供餐 3萬名學生享用國產漁產

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（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）宜蘭縣長林姿妙今天前往岳明國民中小學訪視石斑魚供應情形。林姿妙說，中央推動營養午餐「班班吃石斑魚」，在縣府爭取下，101所學校、3萬多名學生終能品嚐國產石斑魚滋味。

林姿妙並與師生一起品嚐石斑魚料理，她指出，縣府重視學童營養及午餐品質，這次由營養師與團膳廠商合作，讓學童品嚐到各式風味的石斑魚料理，也進一步認識海洋知識與文化，也期盼中央落實政策，與地方攜手讓孩子吃更好，享用更多在地漁產。

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縣府教育處透過新聞稿表示，宜蘭縣海洋及漁業發展所向行政院農業委員會申請補助經費後，由教育處與縣內團膳業者、食材供應商合作規劃石斑魚供應事宜，縣府特別重視學校午餐品質及安全，邀集衛生局、海洋及漁業發展所等相關單位進行食材驗收。

教育處指出，今天午餐供應清蒸石斑、西魯肉、青菜、虱目魚丸湯及水果，藉此將海洋教育融入營養午餐，讓學童體驗食魚的美味，並瞭解食魚的營養價值，達到地產地銷的效益，縮短食物里程。（編輯：李錫璋）1111214