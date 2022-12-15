謝國樑與林右昌獲共識 交接由參議聯繫局處指派

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市長林右昌今天中午在市府和基隆市長當選人謝國樑會面，在市政交接上，雙方達成共識，由市府參議楊桂杰聯繫相關局處，讓局處首長指派副局處長等向新任局處首長說明。

雙方閉門會談約40分鐘後接受媒體聯訪，林右昌說，洽談過程非常融洽，他也就市府狀況和幾項重點與謝國樑分享，並特別說明基隆捷運、基隆城際轉運站、基隆塔等建設。基隆今年有安排跨年晚會，新市長上任後，跨年晚會一定會非常精彩，呈現在市民面前。

林右昌說，謝國樑提出希望多瞭解市政狀況，雙方也想出圓滿方式，透過楊桂杰聯繫相關局處，讓局處首長指派相關副局處長等，向新任局處首長說明，讓新團隊能在最短時間瞭解最多業務，利於25日上任後業務的推動。

林右昌表示，發展基隆市是大家共同願望和期待，現在的市府團隊會全力協助新團隊所有成員的需要，讓未來市政能更順利推展。

謝國樑說，如果可以的話，邀請林右昌一起參加跨年晚會，市民如果看到新舊市長合體為新年度祝福一定會非常開心。非常感謝林右昌允諾責成楊桂杰對於未來工作討論給予很大的協助，新團隊希望能盡快、有效率進入工作崗位。

謝國樑說，還有10天上任，各新任局處首長都是想做事的人，想更深入瞭解市政，非常謝謝林右昌願意大力幫忙，林右昌在市政努力8年是市民最珍貴資產，他也拜託林右昌，就任後對市政若有不懂，還會打電話請教林右昌看法，希望他未來執政能儘速上軌，帶給市民最好的城市生活。（編輯：李錫璋）1111215