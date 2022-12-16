騷貓千歲團唱遊后里動物之家 盼為毛孩尋新家

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市后里動物之家被譽為全台最美收容所，園區內照顧約120隻流浪犬貓，騷貓千歲合唱團24日將舉辦唱遊動物之家活動，希望透過活動讓流浪犬貓能找到新主人。

時序進入冬季，為讓流浪犬貓也能有溫暖的家，亞洲動物福利協會與台中市動保處以One Health健康一體為題，邀請全國動物事業群、騷貓千歲合唱團，12月24日在后里動物之家舉辦「騷貓千歲合唱團 ONE HEALTH─唱遊后里動物之家」活動。

台中市動保處長林儒良指出，台中市后里動物之家園區以純白色唯美建築，大量圓弧形設計，被封為全台最美收容所，園區內約120隻流浪犬貓，歡迎民眾參與活動，認識后里動物之家。

亞洲動物福利協會陳甄甄今天接受媒體訪問指出，后里動物之家很漂亮，透過活動讓流浪犬貓在寒冬來臨時找到溫暖的家，可以有新主人認養。

全國動物醫院連鎖體系邀請全國寵物雙語小學聘任講師郭欣妮，進行寵物行為課程，針對「狗狗外出散步訓練」議題，教導民眾如何提供愛犬好品質的散步。

全國動物事業群執行長陳道杰介紹騷貓千歲合唱團成員，由20多名70歲以上長輩組成，希望在平安夜帶給園區民眾及工作人員滿滿溫暖與祝福，讓台中市流浪毛小孩藉此受到更多關懷與重視。（編輯：謝雅竹）1111216