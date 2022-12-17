展現族語扎根成果 原民會表揚優秀族語保母

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）行政院原民會今天在台東表揚推展原住民族語扎根績優的族語保母、幼兒及家訪員。副主委林碧霞Afas．Falah表示，向下扎根，才能落實族語傳承永續。

今天下午各縣市獲獎人員，穿著族服聚集台東縣政府教育處會議廳，會場並播放紀錄片，分享實際族語托育的成功經驗，也安排獲獎人員上台表演。

遴選出15組優秀族語保母及幼兒、7名優秀家訪員，其中保母黃美榮及4歲幼兒王宥心，同時也獲得111年度全國族語戲劇競賽家庭組第5名，而王宥心更獲得家庭組最佳女主角獎項，成果豐碩。

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為了獎勵認真負責的縣（市）政府承辦人員，這次也同時選出4名辛苦優秀的承辦人員，希望能透過表揚活動，分享族語托育的成功經驗。

林碧霞表示，2013年起推動族語扎根計畫以來，讓原住民族的語言不僅可在家裡學，更在學校、部落及日常生活中被學習使用，讓族人不論在哪裡，都有自信的說優美語言。幼兒期是學習語言的黃金時期，原民會獎勵說族語向下扎根，才能落實族語傳承永續下去。（編輯：郭諭儒）1111217