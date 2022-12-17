田慎節謝票揪瀧澤蘿拉發雞排 黃敏惠也來拜票

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嘉義市議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（前右3）17日晚間與混寫女星瀧澤蘿拉（前右2）發放500份雞排感謝賜票，吸引大批民眾到場。中央社記者蔡智明攝 111年12月17日

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（中央社記者蔡智明嘉義市17日電）嘉義市議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今晚與日本女星瀧澤蘿拉發放500份雞排感謝賜票，吸引大批民眾領雞排拍照，爭取連任市長的黃敏惠也現身向市民拜票。

改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的電競直播主Molly翎熹當選市議員，今晚7時在嘉義市東區中山路「行運八兩」雞排店門口與瀧澤蘿拉發放500份雞排，領雞排的民眾大排長龍，約有上千人。

翎熹接受媒體聯訪表示，發雞排是履行承諾，謝謝市民朋友的支持；此外，很多朋友在臉書留言說要到議員服務處找她合影，但目前她還沒有設服務處的打算。

正在爭取連任的黃敏惠也到現場，她說，她是特地來恭喜翎熹當選市議員，祝福她未來從政之路順遂，能為嘉義市民多多發聲，彼此共同為嘉義市的幸福而努力。這兩天天氣很冷，呼籲市民朋友明天要出門投票選市長。

黃敏惠要離開前，現場民眾紛紛喊起設性專區，不過翎熹馬上打斷民眾的喊話，說她還沒上任先不要提。（編輯：吳協昌）1111217