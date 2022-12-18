高雄首家眼科醫院開幕 陳其邁：高齡族群福音

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高雄市首家眼科專科醫院「澄清國際眼科醫院」18日舉辦開幕典禮，市長陳其邁（前左4）、民進黨立委許智傑（前左3）、高雄市政府衛生局長黃志中（前左2）等出席。陳其邁說，這對高齡族群是一大福音。中央社記者曾以寧攝 111年12月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高雄市首家眼科專科醫院「澄清國際眼科醫院」今天開幕，盼提供醫學中心等級的醫療，並設立白內障手術、乾眼治療等6大中心。高雄市長陳其邁說，這對高齡族群是一大福音。

高雄在地深耕25年的澄清眼科，今年在最初診所據點成立「澄清國際眼科醫院」，並在今天舉辦開幕典禮。陳其邁、民進黨立委許智傑、高雄市政府衛生局長黃志中等人都出席參加。

陳其邁致詞表示，很高興看到有以眼科為專科的醫院在高雄誕生，澄清國際眼科醫院不只專精白內障、近視雷射等，並因應高雄將步入超高齡化社會，打造白內障手術中心、乾眼治療中心，是鄉親的福氣，對高齡族群來說更是一大福音。

院長吳孟憲說，澄清眼科一向視病猶親，醫師群持續精進醫療專業，多次在中華民國眼科醫學會擔任手術示範醫師，醫術獲同業肯定。院內亦成立近視／老花雷射中心，引進多項檢驗設備，讓醫師同步整合並分析資料，提升精準度與效率，盼透過數位化科技與現代化資訊整合，持續提升醫療品質與效率。

院方新聞資料說明，總院長吳孟憲自高雄醫學大學醫學系畢業並完成專科訓練後，在鳳山五甲地區成立澄清眼科診所，並陸續成立4家分院；有感於診所無法執行手術，轉診至醫學中心讓病患舟車勞頓，因此決定成立高雄首家眼科醫院，引進多項醫學中心配備的手術、檢驗設備。

因應醫療體系近年跨領域、跨專科趨勢，院方也引進「神經內科」，希望能提供病患更多元化的醫療服務，打造台灣第1家兼具現代化、數位化的眼科專科醫院，提供與醫學中心同等級的醫療。

院內並規劃6大中心，包含近視／老花雷射中心、白內障手術中心、乾眼治療中心、近視管理中心、視網膜手術中心；並與慈濟大學醫學科學研究所長蔡榮坤合作，規劃「眼科幹細胞研究中心」，希望透過幹細胞研究為眼科醫療帶來更多可能，為病患打造美好「視」界，成為現代化眼科醫療典範。（編輯：黃世雅）1111218