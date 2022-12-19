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竹市消防獲贈12導程心電圖機 爭取黃金救命期

2022/12/19 13:49（12/19 14:51 更新）
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新竹市消防局發新聞稿表示，創心醫電公司19日捐贈4組12導程心電圖機，補足了新竹市10個消防分隊救護車都配置同樣器材的目標，讓救護人員可以有更好、更安全的救護裝備服務市民，為患者爭取黃金救命時間。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月19日
新竹市消防局發新聞稿表示，創心醫電公司19日捐贈4組12導程心電圖機，補足了新竹市10個消防分隊救護車都配置同樣器材的目標，讓救護人員可以有更好、更安全的救護裝備服務市民，為患者爭取黃金救命時間。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月19日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市消防局表示，創心醫電公司今天捐贈4組12導程心電圖機，補足了全市10個消防分隊救護車都配置同樣器材的目標，能為急性心肌梗塞患者爭取黃金救命時間。

竹市消防局長李世恭今天代表受贈，他於新聞稿中表示，創心醫電原先規劃捐贈2組心電圖機，因得知竹市消防局的10個外勤分隊中，尚有4個分隊尚未配置12導程心電圖機，決定增加捐贈數量為4組，補足消防分隊救護量能。

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李世恭指出，目前全市共10組12導程心電圖機均來自民間捐贈，他感謝各界踴躍捐贈救護車輛及器材，讓救護人員可以有更好、更安全的救護裝備服務市民，共同為搶救民眾生命努力。

新竹市消防局醫療指導醫師宋之維於稿中表示，心臟疾病長年佔據國人十大死因的第2名，根據醫學期刊的文獻指出，透過到院前施作心電圖可以縮短患者血管打通20%的時間，並增加10%的存活率。（編輯：張銘坤）1111219

#李世恭
#宋之維
#新竹市消防局
李世恭
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