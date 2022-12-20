幫王惠美連任成功 洪榮章口頭請辭彰縣副縣長

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化縣人口跌破125萬人，副縣長編制減少成1人，副縣長洪榮章已向縣長王惠美口頭請辭；洪榮章向友人透露，當初接下副縣長一職時就說只當一任，且幫縣長連任成功，任務順利圓滿。

彰化縣目前有2名副縣長，分別為曾任中國國民黨南投縣黨部主任委員的洪榮章及曾任亞洲大學財經法律系暨研究所副教授兼產學長的林田富；不過依地方制度法規定，縣轄市人口在125萬人以下，副縣長編制為1人，彰化縣今年4月人口數已低於125萬人，2名副縣長編制將減少成為1人。

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洪榮章今天接受媒體訪問時指出，已向王惠美口頭請辭。據透露，王惠美還未作出決定；不過洪榮章曾向友人表示，當初王惠美找他擔任副縣長時，他當時就明確告知接下副縣長的條件就是只當一任，只要幫助王惠美連任成功，就可算是任務順利圓滿。

洪榮章向友人表示，他很感謝王惠美的知遇之恩，也很器重和相信他，當王惠美確定連任成功後，他就開口向王惠美請辭，不過做一天和尚撞一天鐘，一面收拾辦公室，一面還是需要幫縣長跑行程，等到12月25日卸任後就要開始過自由自在的日子。（編輯：謝雅竹）1111220