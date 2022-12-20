水質淨化場啟用 屏縣龍頸溪揮別髒臭展現新風貌

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（中央社記者蔡孟妤屏東20日電）屏東龍頸溪過去飽受畜牧廢水及民生污水排放髒臭之苦，縣府於上游建置水質淨化場，今天正式啟用，盼藉由水質淨化場的設置，帶動在地產業觀光與發展。

屏東縣政府今天透過新聞稿表示，龍頸溪孕育豐富的客家歷史與文化，在過去飽受畜牧廢水及民生污水直接排放的髒臭之苦，縣府於上游建置水質淨化場，並進行一系列水岸景觀營造，今天由縣長潘孟安、民進黨立委周春米等人共同啟用水質淨化場。

潘孟安表示，龍頸溪貫穿內埔、竹田兩鄉，但過去因畜牧廢水及民生污水直接排放，導致水質不佳與惡臭等問題，為此縣府團隊於龍頸溪上游建置水質淨化場，也感謝環保署、周春米協助爭取行政院環保署補助及地主無償供用。

潘孟安說，龍頸溪水質淨化場歷經1年半的建置，如今正式完工啟用，處理後的水質乾淨清澈，還可直接供應魚菜共生系統，並搭配水岸景觀營造工程，包括設置特色遊戲場、體健設施、自行車道等，讓客家鄉親與遊客走進更美的龍頸溪畔。

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屏東縣環保局表示，水質淨化場於龍頸溪上游設置截流溝截流河道原水，再引水至水淨場，處理程序包含沉沙池、初沉池、接觸曝氣池、二沉池及快濾池等各項淨水單元，淨化後的水體再放流至龍頸溪排水，每日可處理1萬噸水量，大幅降低龍頸溪上游排水70%以上的污染量。

環保局指出，為營造縣內優質的親水環境，除了積極輔導及補助業者裝設廢污水處理設施，更於重要河段進行水質淨化工程，再搭配縣府龍頸溪溪畔公園景觀營造及下水道系統建置，盼讓龍頸溪沿岸成為親水遊憩的新空間，展現六堆母親河新風貌。（編輯：張雅淨）1111220