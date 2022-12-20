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柯文哲辦城博惹議研考會釋疑 稱留給下任不公平

2022/12/20 20:48
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）台北市長柯文哲將卸任，台北市研考會今天說明城市博覽會預算等爭議。研考會主委黃銘材說，政風調查並無不法或刻意規避議會監督，現說明此事，是因留給下任市府交代並不公平。

台北市政府於8月27日至9月11日在花博公園爭豔館舉辦台北城市博覽會，市議員質疑將新台幣1億694萬元的總花費拆帳分藏於各局處以避監督、文宣費浮報、設備租借花費還比直接購買貴等。

對此，台北市政府研究發展考核委員會今天召開記者會說明，黃銘材指出，去年10月才確定舉辦城博會，預算來不及編才會動用第二預備金，因為城博會分2階段進行，預算也因此拆分、未達到5000萬元的審議門檻。

黃銘材說，城博展出內容為北市府歷年政策推動階段性成果展現，涉及各局處重要政策業務，是屬於機關預算及業務執行範疇，經政風處調查都未發現不妥之處。

文宣費部分，黃銘材表示，當時投標很趕、廠商沒先多方詢價就先報價，但實際實行時有再評估，最後花費是依市場行情，例如原先成本要80元的紙袋最後只花26元，省下來的錢約153萬元，用於展館營運、安全維護及各項臨時性、沒列在原經需求分析表上的工作。

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黃銘材說，外界關注設備租賃比買貴的情形，是因為展覽呈現需包含機器設備拆裝架設、交通運送、系統測試調校，以及展覽期間運作維護等相關服務，不是只有機器本體，才採用租賃方式。

柯文哲卸任在即，研考會表示，此時召開記者會說明城博爭議，是因為外界有很多疑問，研考會必須負責地把業務交代清楚，留給下任市府團隊可能說不清楚、也不公平。（編輯：戴光育）1111220

#黃銘材
#柯文哲
#台北市研考會
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