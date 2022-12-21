烏坵交通傳中斷近月 金門縣府：船班恢復物資足

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外傳烏坵對外交通因風浪過大中斷近1個月，金門縣政府21日表示，客船行駛受限於氣候因素，東北季風強勁才致船班停航，近日海象稍緩，船班20日啟航，並於21日抵達烏坵，已可順利執行輸運任務。（高丹華提供）中央社傳真 111年12月21日

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（中央社金門縣21日電）金門縣政府今天表示，外傳烏坵對外交通因風浪過大中斷近1個月，島上居民面臨食物短缺、藥物用罄困境；經聯繫鄉長蔡永富，島上民生物資供應尚為充足，船班也已恢復。

金門縣府民政處發布新聞稿表示，昨天媒體報導烏坵對外交通因風浪過大中斷近1個月，島上居民面臨食物短缺、藥物用罄等問題，盼政府能協助解決。

民政處指出，縣府這兩天與蔡永富聯繫，關切民生物資供應及需協助事項。蔡永富回應，實情與新聞報導有落差，目前烏坵島上民生物資供應還算充足，暫無匱乏。

民政處說，軍租貨船每2週補給一次，最近一次是8日運補相關物資且順利抵達烏坵，現階段物資都足以供應。另外，客船行駛受限於氣候因素，東北季風強勁致船班停航，近日海象稍緩，船班已在昨天啟航，並於21日抵達烏坵，已可順利執行輸運任務。

民政處長蔡西湖表示，烏坵鄉為離島中的離島，雖然屬於要塞堡壘地帶法區域，縣府十分關心烏坵鄉民生活環境，並積極協助烏坵鄉辦理各項相關建設，向中央爭取預算，進行碼頭整建工程計畫等，解決島上問題，盼能改善居住品質。

不過，烏坵的大坵與小坵2小島間仍有海水阻隔，當地居民高丹華告訴中央社記者，軍租的金門快輪今天抵達烏坵，但島軍小艇隊卻以天候因素未執行大小坵間運補，最後由鄉公所老舊公務船「烏坵1號」冒險出動，才完成大小坵人員輸送和物資運補，令人憂心一旦發生意外，誰來負責？凸顯相關單位漠視烏坵軍民的權益與安危。（編輯：郭諭儒）1111221