潘孟安任內最後行程 與屏東縣民話家常

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屏東縣長潘孟安（後左3）將卸任，24日下午最後一個行程前往屏東總圖外與縣民話家常，他在受訪時表示，卸任後將打包行李回老家，近年皆以工作為要，除想把身體調養一下，更希望陪媽媽四處走走。中央社記者李卉婷攝 111年12月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣長潘孟安8年任期到，今天下午到屏東總圖與縣民話家常，也是任內的最後1個行程，潘孟安表示，如釋重負，接下來想陪媽媽四處走走。

潘孟安到屏東總圖與縣民話家常，有縣民拿起麥克風談到潘孟安這8年來成功營造屏東的城市榮耀感，實實在在喊出「我屏東我驕傲」；也有小朋友提問「為什麼做了8年的縣長，頭髮都沒有白？」引發現場哄堂大笑，潘孟安笑著回應：「頭髮是染的。」也有縣民道出不捨之情「希望縣長步步高升，繼續照顧屏東鄉親。」

談到即將卸任的心情，潘孟安接受媒體聯訪指出，如釋重負，即使心情輕鬆也要到最後一刻，今天上午仍有公務行程，也緊盯明天的交接典禮，交接結束後，後天可以睡到自然醒。

媒體提問，卸任後是否有最想做的事情清單？潘孟安回應，打包行李回老家，近年皆以工作為要，除想調養身體，更希望陪媽媽四處走走。（編輯：郭諭儒）1111224