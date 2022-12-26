延續柯文哲晨會模式 蔣萬安：這週每天開

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台北市長蔣萬安上工，延續前市長柯文哲模式舉行晨會。蔣萬安（中）表示，26日晨會討論大巨蛋、跨年晚會等議題，這週將每天召開，接下來則彈性安排，盼以最有效率方式推動市政。中央社記者郭日曉攝 111年12月26日

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市長蔣萬安上工，延續前市長柯文哲模式舉行晨會。蔣萬安說，今天晨會討論大巨蛋、跨年晚會等議題，這週將每天召開，接下來則彈性安排，期盼以最有效率方式推動市政。

昨天宣誓就職後，蔣萬安對於是否延續柯文哲每天開晨會的習慣表示，將依需求召開。不過蔣萬安今天為瞭解各局處需求，仍在上午7時30分舉行晨會。

蔣萬安晨會後透過廣播系統跟市府人員致意並接受媒體聯訪，他說，今天晨會針對大巨蛋、內湖交通交換意見，並討論即將到來的跨年晚會與台灣燈會。

蔣萬安指出，馬上要登場的跨年是他上任後第一個大型活動，必須做好相關準備，並重視人流、交通安全、疫情等各項考量，接下來將好好審視這些內容，讓市民安全愉快地享受跨年活動。

媒體詢問，將來是否會固定舉行晨會？蔣萬安說，未來這一週還是會每天上午7時30分舉行，就重要議題交換意見，接下來則以目標導向和強化跨局處協調來彈性安排，以最有效率的方式推動市政。

此外，對於何時拜訪清潔隊，蔣萬安表示，都已經在安排中。（編輯：張銘坤）1111226