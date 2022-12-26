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IKEA嘉義城市店開幕 大量人潮湧入消費

2022/12/26 17:26
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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）IKEA嘉義城市店與大潤發賣場結合，為創新的服務消費模式，IKEA嘉義城市店今天開幕，雖然是週一上班日，但仍有大批人潮湧入消費，將店內擠得水洩不通。

IKEA嘉義城市店今天由嘉義市長黃敏惠與DFI零售集團IKEA集團董事凌思卓代表共同揭幕，IKEA嘉義城市店結合大潤發賣場型態，讓消費者購物可以一次買足。

黃敏惠致詞表示，IKEA嘉義城市店雖然是集團中坪數最小的店，但也是全品項、全功能最齊全的店；嘉義市是除了六都以外，成功吸引IKEA、好市多等知名企業和全國性連鎖店進駐，證明嘉義市的商業發展量能受到國際企業的肯定。

凌思卓透過翻譯表示，去年疫情嚴峻時刻，IKEA曾到嘉義市開設貨櫃屋快閃店，當時IKEA團隊就被在地鄉親的熱情支持感動，如今，IKEA嘉義城市店正式進駐，不但提供最便利的消費模式，也更貼近消費者的需求。

「IKEA嘉義城市店」上午正式開幕前，就吸引民眾排隊準備進場消費，排隊民眾從店內排到大潤發賣場外面。（編輯：卞金峰）1111226

#IKEA嘉義城市店
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