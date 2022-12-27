就任首次市政會議 蔣萬安關心大型聚會防疫規劃

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台北市長蔣萬安（圖）27日上午在北市府主持首場市政會議，會前接受媒體聯訪表示，由於國內COVID-19疫情持續攀升，會中將請相關單位報告跨年及之後的大型聚會的防疫規劃。中央社記者裴禛攝 111年12月27日

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市長蔣萬安今天首度召開市政會議。他說，近期新增確診數持續上升，已要求相關單位針對跨年等大型聚會妥適規劃防疫措施。市府補充，目前仍以遵循中央政策為主。

蔣萬安今天上午首度舉行市政會議，除了各局處首長外，競選團隊成員陳國君、前總統府發言人殷瑋也以市府顧問身分出席。蔣萬安說，借重兩人過去在中央、地方、民間歷練與經驗，提供市府意見，讓市政推動更為順暢。他強調，市府是一個團隊，會透過實際成績向大家報告。

對於今天市政會議討論議題，蔣萬安表示，看到近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診數據持續攀升，顯示疫情可能更為嚴峻，要求相關單位報告跨年晚會等大型聚會防疫規劃。

蔣萬安指出，昨天晨會上討論跨年與台灣燈會等活動，除針對交通、人流動線規劃、垃圾清運等事項，也要求要妥適規劃防疫措施。

媒體詢問，是否邀請前台北市長柯文哲、新北市長侯友宜一同跨年。蔣萬安說，會邀請柯文哲出席；由於新北市也有跨年活動，所以要尊重新北市政府及侯友宜的活動安排。

媒體問及跨年後的元旦規劃行程，蔣萬安說，目前還沒收到總統府正式邀請出席元旦升旗典禮，但若行程安排可以的話會出席，在彙整許多活動邀約屆時再向大家報告。

北市府發言人羅旺哲補充，跨年晚會防疫措施目前依中央政策為主，並視疫情變化評估是否要加強。觀傳局表示，跨年晚會現場因人潮擁擠，將加強宣導建議配戴口罩，各醫務站也備有額溫槍及酒精供民眾使用。（編輯：孫承武）1111227