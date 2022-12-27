東勢新城街彩繪壁畫涉抄襲 多2顆橘子引熱議

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民眾發現台中市東勢區新城街一處彩繪壁畫抄襲作旅美中國畫家李自健作品「拔刺兒」。圖為李自健原作。（圖取自李自健官方網頁lizijian.cn）

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市東勢區新城街一處彩繪壁畫，有民眾發現涉抄襲旅美中國畫家李自健的作品，但多了2顆橘子，引發熱議，上城里長張玉雲表示，將與負責彩繪畫家聯繫討論善後。

台中市東勢區上城太子廟後的新城街一處壁畫，有眼尖民眾發現，壁畫內容與李自健的作品相似，民眾在臉書社群「台中小鎮-東勢大小事」發文。

發文者指出，看到山寨版壁畫很無言，一眼看出是很欣賞的畫家作品，東勢雖然鄉下，但不接受這樣盜取知名畫家事件發生，每幅畫都有它的故事，抄襲的當下有畫魂、有故事嗎？

有網友回應，抄襲不可行，畢竟是人家的智慧財產，也有人說，這些年女孩胖了一些，還有網友調侃，至少橘子是人家的創作，留下橘子吧。

張玉雲表示，6年前她請后里1名畫家來彩繪，不知道會涉及抄襲，將聯繫當時彩繪的畫家，後續將塗掉彩繪或是其他方式善後。（編輯：郭諭儒）1111227