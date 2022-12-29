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翻新助共融 高市府：未來4年將增設150處特色公園

2022/12/29 13:48
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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄近年公園朝特色及共融化發展，高雄市政府將小港1號公園翻新改造為特色公園今天啟用，為小港區首座改造完成的公園。高市府預告，未來預計4年要再新增150處特色公園。

今天啟用典禮由高雄市副市長林欽榮主持，他指出，小港1號公園北臨小港區行政中心與小港區農會，附近有許多公寓住宅，屬於鄰里型公園，興建至今已有30多年歷史，許多設施已老化需要改善，工務局養工處共投入約2100萬元進行改造。

林欽榮說，小港1號公園是陳其邁上任後完成的第24座共融公園，位處小港區核心地帶，周邊商業、教育、行政、交通機能豐富，公園內還有地下停車場，改造後將成為地方共享親子空間；未來小港區還有漢民公園、坪鳳公園的改造也即將完成，值得期待。

高雄市政府工務局新聞稿表示，今年度已投入超過10億元經費辦理公園及兒童遊戲場建設，也獲得熱烈迴響，預計未來4年要再新增150處特色公園，達到「區區有特色，處處是共融」的目標。

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工務局說明，小港1號公園面積約1.36公頃，設計結合社區需求及既有地形地勢，分齡分區打造多種不同類型、強度的遊戲體健空間。針對幼兒，利用環坡設置小滑梯、攀爬斜網、沙坑遊戲板及回聲洞；年紀較大的孩子，則有坡地天梯、草丘滑梯、斜坡草皮獨立樁、攀網山及旋轉飛碟，增加挑戰性及陪養孩子手腳並用能力；此外還有共融鞦韆區、體健區等，讓大小朋友同樂。

養工處表示，小港1號公園內有里民活動中心，是地方情誼的聯繫場域，此外園內還有珍貴老樹「金龜樹」，更是居民們的共同回憶，改造時保留既有林蔭、新植多樣喬灌木與草皮，增加公園綠意，並以無障礙精神重新設計全區動線，增設休憩棚架及座椅，營造舒活樂園。（編輯：黃世雅）1111229

#林欽榮
#小港1號公園
#高雄市政府工務局
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