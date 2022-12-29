寒士愛心尾牙經費募不到4成 苗縣各界籲送暖響應

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）人安基金會連年舉辦「寒士吃飽30」愛心尾牙宴活動，苗栗平安站目前活動經費卻未達4成，苗栗縣多個民間團體今天捐款贊助，呼籲社會大眾響應，讓寒士在年節有頓溫飽。

苗栗平安站站長黃連進表示，由人安、創世、華山基金會策略聯盟舉辦的大型圍爐已經走過30個年頭，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，加上通膨危機，許多產業受到衝擊，對於「寒士」而言更是雪上加霜。

黃連進指出，考量防疫安全，今年辦桌形式特別改變，準備易保存、易加熱、可即食的年菜禮盒，送禮到家，助窮苦人過個好年。苗栗地區將於農曆年前發送270份年禮與應急紅包，但截至目前募得的活動經費仍未達4成，急需善款挹注。

苗栗縣長鍾東錦今天會同縣議員余文忠、山城國際青年商會2023年會長曾群祐、台灣中油股份有限公司探採事業部執行長范振暉、苗栗縣社會福利促進協會理事長梅雯霞等人前往平安站協助推廣，號召社會共同響應支持。

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黃連進表示，今年獲縣府補助新台幣10萬元照顧街友寒士以外，縣議員余文忠捐出個人選舉補助款7萬元、山城國際青年商會捐贈石墨烯棉被100件、中油探採事業部補助現金10萬元，每一分愛心都將陪伴寒士過個溫暖的年。

苗栗平安站指出，寒士尾牙年禮每分包含年菜600元、應急紅包500元，共計1100元，民眾可透過線上捐款、郵局劃撥或到親自到苗栗平安站捐款支持，讓寒士感受到社會溫暖與希望。（編輯：方沛清）1111229