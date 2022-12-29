雙北研商捷運環狀線細節 北市盼延後移轉

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北捷運局今天表示，下午與北市研商捷運環狀線營運權移轉細節，北市盼延後移轉交接，讓市長蔣萬安瞭解後做政策裁示；新北盼望仍依照契約精神，委託代營運至明年1月30日。

新北市府捷運局代理副局長鄭智銘、台北市捷運局副局長王偉、台北捷運公司副總莊英震、新北捷運公司副總詹炯穎，今天下午開會討論環狀線營運權移轉議題。

鄭智銘晚間接受電訪表示，這是例行性的幕僚前置作業會議，雙方討論移轉過程細節。他說，新北仍希望依照行政契約實施，就是委託代營運最後時間是明年1月30日。

他說，台北市方面希望延後交接移轉，主要是新任市長蔣萬安剛上任，盼望有充分時間讓台北市捷運工程局、台北捷公司有充裕時間向蔣萬安報告，做為政策決定的裁示。

鄭智銘說，交接項目眾多，包括財產移轉、人員對系統熟悉度等。對台北市的期待表示尊重，但仍希望雙方依照行政契約走。確實交接的時間點，還要由府級高層的雙方副市長會商後敲定，對外公布。

新北市長侯友宜今天在參加技藝技能感恩餐會後，接受聯訪時被問到，捷運環狀線是否確定在明年1月底交由新北捷運公司營運。

侯友宜重申，目前雙方洽談過程當非常順利，按照契約精神分階段做好銜接，讓營運不中斷，讓雙北搭乘捷運的乘客，都能夠享用便利、舒適的交通，才是雙北合作最重要目的。

新北捷運公司總經理吳國濟今晚接受中央社記者電訪表示，依照目前雙北首長的態度，都是依照契約精神走，也將確保營運不中斷、民眾權益不受損。在此原則上，交接取回營運權自然沒有問題。

吳國濟表示，負責捷運環狀線的北捷人員，如果願意留在新北捷運公司服務，新北捷運承諾薪資待遇比照北捷；之前也已做過意願調查，且新北捷運也陸續派員進駐十四張機廠，為相關技術移轉做準備。

他說，「只要依照契約精神走，營運權移轉不會有問題」，也不會有影響乘客權益的事情。（編輯：方沛清 ）1111229