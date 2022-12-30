新北融合教育多元化 狗醫生療癒自閉症兒

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新北市中和國小附設幼兒園30日舉辦學齡前幼兒活動，一同為動物梳毛、玩遊戲，也由台灣狗醫生協會認證的毛小孩「魯蛋」（前中）當醫生、參與課程，讓融合教育更多元、溫暖，引領幼兒學習以正確方式疼惜生命。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月30日

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北教育局表示，中和國小附幼今天由狗醫生參與融合教育及生命教育；讓自閉症等特教幼兒在接納、開放的學習環境，習慣與人接觸，也讓幼兒從小養成同理心、關懷互助的好品德。

新北市教育局長張明文今天參加中和國小附幼學齡前幼兒活動，一同為動物梳毛、玩遊戲，也由台灣狗醫生協會認證的毛小孩當醫生、參與課程，讓融合教育更多元、溫暖，讓幼兒學習以正確的方式疼惜生命。

張明文表示，融合教育是實現身心障礙者教育平權的關鍵；新北目前有32家園所、165班參與學齡前「普特融合教育」，教師設計出各種融合課程，協助有特殊需求的幼兒與普通生互動、成長。

中和國小附幼主任周芷昀以新聞稿表示，本學期教學主軸為「聽我說，我愛你」，老師設計課程想到，狗是人類最好的朋友，邀狗醫生到園所，能創造愛的學習環境，讓幼兒感受到陪伴、耐心等待的力量。

教育局說，自閉症幼兒霏霏（化名），平常有人際交流互動的障礙，老師剛開始牽著霏霏靠近狗醫生「魯蛋」時，孩子明顯抗拒；在老師示範後，看見狗狗的乖巧，情緒逐漸穩定，甚至願意和「魯蛋」玩套圈圈。

台灣狗醫生協會表示，2000年4月起參與國家科學及技術委員會（國科會）動物輔助治療計畫，已育出百餘隻授證狗醫生大使，由飼主與愛犬組成團隊共同義務出勤服務。

協會說，服務內容分為「陪伴活動」及「復健治療」，也配合復健師、語言治療師的療程設計，協助患者肢體復健，刺激口語運用、刺激心智練習；5歲6個月的大型薩摩耶犬「魯蛋」，常到各醫院、安養中心、養老院、學校，陪伴病患及孩子，即使孩子們又抱又摸，仍相當溫馴。

中和國小校長呂郁原表示，狗醫生有療癒特殊寶貝身心靈的效果，讓孩子們有機會接觸動物、愛護動物，在融合教學環境，學習尊重。（編輯：李錫璋）1111230