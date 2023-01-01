台南元旦升旗 黃偉哲宣布加碼3項青年福利

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府今天上午先後在新營南瀛綠都心公園與永華市政中心舉行元旦升旗典禮，市長黃偉哲宣布3項青年福利措施，增加生育獎勵金、首次購屋者利息補貼及青年創業貸款額度。

南市府清晨先在新營南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗暨健走活動，8時再於永華市政中心西拉雅廣場舉辦第2場元旦升旗典禮，黃偉哲帶領市府一級主管參加，新任台南市議長邱莉莉也出席，並對市民發表賀詞。

黃偉哲致詞表示，過去3年時間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在全世界各國造成很大衝擊跟影響，台南市在疫情期間的確診數、確診率、重症比例及重症人數都是六都中最少的，這些歸功於所有防疫、醫護人員及市民努力。

黃偉哲表示，面對疫後新生活，市府財政雖然吃緊，但仍有幾項照顧青銀族群措施要優先做到，除了日前宣布65歲以上老人健保費補助再加碼外，並針對年輕人因經濟壓力導致生育率下降、房貸利率持續調升增加負擔等現象，再提供3項青年福利措施。

黃偉哲表示，生育獎勵金首胎及第2胎補助從現行的新台幣1萬元及1萬2000元，均提高為2萬元，第3胎後補助維持不變，今天起實施。

黃偉哲指出，首次購屋者加碼補助利息補貼則針對名下沒有房子、家庭年所得低於台南市50%位點（111年為年所得102萬）以下者，除原可向內政部申請自購住宅貸款優惠利率外，市府加碼補助利息每戶6萬元，預計於112年8月公告受理申請，申請後1年內購屋貸款皆可補助。

黃偉哲也表示，為協助青年籌措創業第一桶金，青年創業貸款最高額度將由100萬元提高為200萬元，並補貼前2年全額利息。

黃偉哲強調，這些措施是希望年輕族群在面對疫後新生活、新經濟的挑戰時，能有更好立基點，新的一年到來，希望所有民眾都能過得更好。（編輯：陳仁華）1120101