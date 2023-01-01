高市元旦升旗 陳其邁：新年一定會更進步繁榮

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市今天舉行民國112年元旦升旗典禮，市長陳其邁出席致詞表示，相信未來一年，沒有什麼不能克服的難關，只要團結一致，新的一年，高雄一定會更進步，社會一定會更繁榮。

高雄市元旦升旗典禮由市府和市議會共同舉辦，今天上午在高雄市立文化中心圓形廣場舉行。陳其邁出席致詞表示，相信未來一年，沒有什麼不能克服的難關，只要團結一致，新年高雄一定會更進步，社會一定會更繁榮。

陳其邁並指出，首先要感謝仍在捍衛國家安全的國軍官兵，雖然面對中共武力威脅及挑戰，但是國軍官兵保家衛國、保衛中華民國，不管黑夜、白天，不管多困難，都是捍衛國家安全最穩定的一股力量。

陳其邁也感謝防疫英雄們在過去COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情困難的時候，幫忙守住國民健康；另外，也感謝市民在過去一年跟市府團隊共同努力。

陳其邁說，未來新的一年，包括各項市政工作推動，會繼續以謙虛、認真、有效率，不分黨派，全力為所有市民服務；也拜託市民共同守護高雄，邁向公平城市、社會共好，打造一個不斷進步的高雄。

對於內閣改組話題，陳其邁會後接受媒體聯訪時表示，代理黨主席的工作，就是讓府院黨大家通力合作，讓台灣能夠更好，國家能夠更進步；在人事權部分，充分尊重總統整體考量，但是他身為高雄市長，支持行政院長蘇貞昌。

陳其邁說，高雄這幾年不管在產業轉型、交通及各項民生政策、重大建設等，「蘇院長都大力幫忙，真的非常感謝」，內閣穩定，政局才會穩定，對高雄也更好。

此外，議長康裕成也出席致詞表示，高雄市議會65名議員，會努力為民喉舌，全力以赴，讓高雄更進步，在議會持續推動進步政策，希望高雄人在未來4年，能為市議會的表現感到光榮與驕傲。（編輯：陳仁華）1120101