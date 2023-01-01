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元旦升旗濕冷 陳光復宣布113年起學子自由參加

2023/1/1 10:36（1/1 10:46 更新）
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澎湖各界元旦升旗暨慢跑活動1日上午舉行，眾人一同行舉手禮。中央社 112年1月1日
澎湖各界元旦升旗暨慢跑活動1日上午舉行，眾人一同行舉手禮。中央社 112年1月1日
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（中央社澎湖縣1日電）民國112年澎湖各界元旦升旗典禮，今天在濕冷天氣中舉行，澎湖縣長陳光復不捨學子在低溫下參加，宣布自明年起，元旦升旗時間延後至上午8時30分，各級學校學生可自由參加。

澎湖各界元旦升旗暨慢跑活動，今天上午8時在濕冷的天候下舉行，升旗之前，還首次安排有川劇變臉與街舞等演出，帶動熱情驅走寒意，陳光復也提早趕到現場向參與升旗的民眾問好，元旦追曙光也落空。

陳光復在升旗典禮中表示，昨晚三末日送走跨年夜，今天三首日迎接新的一年，是幾十年才會碰到的一次，在這麼特殊日子裡，祝福國家國運昌隆、風調雨順，祈求疫情過去，恢復正常生活，活絡經濟，帶動澎湖大進步，縣府將以愛心、效率，提供全民最大服務，創造鄉親最大幸福。

由於今天元旦升旗典禮，天氣濕寒，不捨學子們一大早起來參加，陳光復宣布明年元旦升旗時間，延至上午8時30分舉行，除縣府主管外，其餘各機關首長與各級學校學子採自由參加方式，隨後鳴槍起跑，迎接元旦到來。（編輯：陳仁華）1120101

澎湖各界元旦升旗暨慢跑活動1日上午舉行，縣長陳光復（前左）也提早到現場向參與升旗的民眾問好。中央社 112年1月1日
澎湖各界元旦升旗暨慢跑活動1日上午舉行，縣長陳光復（前左）也提早到現場向參與升旗的民眾問好。中央社 112年1月1日
澎湖各界元旦升旗暨慢跑活動1日上午舉行，升旗之前，現場還安排有川劇變臉與街舞等演出。中央社 112年1月1日
澎湖各界元旦升旗暨慢跑活動1日上午舉行，升旗之前，現場還安排有川劇變臉與街舞等演出。中央社 112年1月1日
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