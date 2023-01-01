拚元旦健走全程 蔣萬安：與市民開始美好一年

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市長蔣萬安昨天與市民倒數迎接2023年後，今天清晨出席總統府升旗典禮再參與元旦健走活動。他說，體力、精神都還很好，打算走完全程，非常開心跟市民一起開始美好的一年。

由希望基金會、台北市體育局共同主辦的2023元旦健走上午8時30分登場，除了蔣萬安，前台北市長柯文哲、前立法院長王金平均獲邀出席，3人不時交頭接耳。

蔣萬安接受媒體聯訪時說，上午在總統府升旗時有很自然地跟總統蔡英文打招呼、致意並互道新年快樂，剛剛也有跟王金平、柯文哲很輕鬆自然地聊天。

媒體詢問，從昨天晚間行程滿檔至今，體力與精神狀況如何。蔣萬安表示，「很好，等一下也會跟市民一起健走」。

蔣萬安指出，是第一次以市長身分參加健走，很希望跟市民一同走完全程，也非常開心能在2023年第一天的一開始就跟市民一起運動。

對於上午沒有出席國民黨中央黨部的升旗典禮，蔣萬安說明，從去年最後一天就是市府的既定行程，今天上午到總統府升旗、來健走也都是已經安排好的行程。

此外，對於去年全國稅收可望超過預算數的還稅於民方式，蔣萬安呼籲，中央應盡速提出具體規劃跟做法，然後清楚跟外界說明清楚，並與地方政府討論，確保人民權益不會受損。（編輯：方沛清）1120101

台北市長蔣萬安（右3）1日在花博公園圓山廣場，與台灣民眾黨主席柯文哲（右5）等人，參加2023元旦健走活動，並於出發前合影。中央社記者徐肇昌攝 112年1月1日

台北市長蔣萬安（左）與台灣民眾黨主席柯文哲（右），1日在花博公園圓山廣場參加2023元旦健走活動，一起做暖身操。中央社記者徐肇昌攝 112年1月1日