基隆元旦升旗典禮 謝國樑：要帶給市民更好生活

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基隆市長謝國樑（前左）1日上午出席由基隆市政府在海洋廣場舉辦的「台灣頭，看日出」元旦升旗典禮，謝國樑致詞表示，他要帶給市民更好、更穩定生活和環境。中央社記者王朝鈺攝 112年1月1日

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市長謝國樑今天首次以市長身分出席市府舉辦的元旦升旗典禮，謝國樑說，要帶給市民更好、更穩定生活和環境，讓各角落更幸福，他會謹記在心，請大家隨時鞭策他。

基隆市「台灣頭，看日出」元旦升旗典禮上午在海洋廣場舉行，謝國樑偕同副市長邱佩琳與市政團隊，特別配戴象徵「愛與希望」的粉紅色圍巾出席，典禮結束後，謝國樑立即前往中正公園龍頭山早起會廣場，參與由第1獅子會舉辦「元旦愛國升旗典禮」。

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謝國樑致詞表示，看到青天白日滿地紅的中華民國國旗，在元旦清晨緩緩升起令他非常感動，這幾年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經濟與產業受到很大影響，他希望能翻轉基隆景氣提升就業，並關懷更多弱勢，相關政策將由市政團隊與各領域專業人才，並肩打拚逐步落實。

此外，謝國樑指出，「中華民國是我們的國家，也是我們的國家名稱」，在過去幾個世紀，只要發生戰爭，基隆是第一線的軍事衝突點，維護台灣與中華民國的和平是國民最重視的事情。（編輯：方沛清）1120101