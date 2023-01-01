屏東蔬果合作社成立包裝場 溫控制程保留現採新鮮

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）保證責任屏東縣寶島南方蔬果生產合作社包裝場今天落成啟用，蔬果可在溫控環境中進行包裝製成保留現採般的新鮮，農委會主委陳吉仲表示，讓水果維持好品質、好價錢。

屏東縣蜜棗種植面積538公頃，約佔全台30%，位居全台產量第二，年產量約1萬617公噸，產值約新台幣6.3億元，主要鄉鎮為高樹鄉、鹽埔鄉，其中高樹鄉種植面積為318公頃。

成立包裝場的寶島南方蔬果生產合作社主席潘志民種出的蜜棗有著「蜜棗界LV」的美名，靠著品質絕佳的口碑，訂單連年增加，內銷和外銷市場都有相當亮眼的成績；包裝場唯一座國際級包裝場，能在溫控環境進行包裝製程，有4條包裝線，4間不同功能的冷藏室，能保留如同現採般的新鮮。

農委會主委陳吉仲致詞表示，包裝場成立可以處理棗子、百香果、鳳梨等多樣蔬果，讓農民生產出來的水果品質維持很好，未來不管內銷或外銷，都可以維持好的價錢。

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屏東縣長周春米指出，日前台灣農產品受到中國打壓，屏東身為農業大縣也受到很大的打擊，保證責任屏東縣寶島南方蔬果生產合作社包裝場啟用，對農民來說是一大助力，未來拓展海外市場如中東市場、加拿大及日本等地，做農民最強健的後盾。

屏東縣府農業處表示，今年屏東首批外銷日本蜜棗在去年12月26日已進行低溫檢疫處理作業，待檢疫合格後預計今年1月10日空運直送日本，預計出口量為3.25公噸，以禮盒方式銷往日本東京在地超市通路，後續視蜜棗銷售情形持續出口日本。（編輯：黃世雅）1120101