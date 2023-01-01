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雲縣府偕第四河川局 5年來大大降低濁水溪揚塵天數

2023/1/1 14:27
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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣府今天指出，透過水覆蓋、綠覆蓋等防治方式，濁水溪的河川揚塵事件日，由民國106年的59天減少至111年的2天，環保署空氣品質監測站的懸浮微粒平均監測濃度值也有改善。

根據雲林縣政府發布新聞稿，第四河川局長李友平曾提到，解決百年風沙問題，首先要傾聽鄉親的痛，學習在地智慧，藉由中央攜手地方跨機關合作，成立共治平台，運用群醫會診方法，結合跨領域專家參與，包含水利、土壤、植栽、森林、生態、管理等各專業，同時媒合台塑公司與在地鄉親攜手打拚，將沙漠變綠洲。

縣府環保局長張喬維表示，針對濁水溪揚塵治理，縣府持續各項改善作為，透過監測及監視隨時掌握空氣品質、揚塵變化，以落實執行濁水溪揚塵防制及改善行動方案分工內的揚塵預警應變、防護宣導。

為有效防制揚塵，公私單位動起來，堤防內由第四河川局執行水線噴灑、堤前便道水車灑水、植栽區水線噴灑及集集攔河堰配合預先放流等，其中在地的台塑企業也贊助出海口水井灑水的用電費用、六輕聯絡道路認養洗街。

縣長張麗善指出，111年濁水溪的揚塵事件日僅2天，較106年減少了57天，整體改善率達96.6%。

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張麗善說，不僅環保署崙背測站的PM10年平均濃度由57.3μg/m3降低至35.6μg/m3，麥寮測站的PM10年平均濃度亦由70.7μg/m3降低至31.9μg/m3，平均改善率達46.3%，顯示由濁水溪上游到出海口的各個區段的揚塵情形，均有明顯改善。

縣府環保局未來將與第四河川局持續合作，並在濁水溪沿岸設置公園，降低裸露地，減少揚塵產生，秉持著「擴大管制面向，全面施作，提前應變，源頭管制」為理念，依權責分工執行。（編輯：陳仁華）1120101

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張麗善
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