新北五股水碓觀景公園 盡收雙北城市光景

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府綠美化環境景觀處今天表示，五股水碓觀景公園依山而建，基礎設施完善，森林步道依等高線分層規劃，公園內蝴蝶飛舞與蟲鳴鳥叫，可把握元旦假期，登高眺望雙北賞夜景。

市府景觀處今天透過新聞稿表示，推動「城市覓徑」計畫，結合公園周邊環境打造成都市森林。五股水碓觀景公園的各層森林步道，都有休閒、遊憩空間和觀景設施。

景觀處表示，園區配合坡度遍植花木，有體健設施區、健康步道、自行車道、慢跑道，及6條不同長度的休閒步道，還有7座觀景涼亭，提供多元休閒設施。

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景觀處說，色彩繽紛討喜的「賞景健身展望台」、有浪漫氛圍的「看飛機展望台」，經常是情侶眺望雙北景觀、欣賞夕陽、俯瞰燈火夜景的地方，也是周邊民眾的秘密基地。

市府農業局長李玟表示，「城市覓徑」計畫包括五股水碓觀景公園、中和自強公園、中和錦和運動公園、新店安康森林公園、深坑萬福公園；讓市民體驗不同挑戰性的登山行程，在住家周邊可享受森林浴，不用必舟車勞頓跑到山區，讓公園成為距離城市最近的後山。（編輯：張銘坤）1120101