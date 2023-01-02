更多編輯台推薦新聞：
北一女美國玫瑰花車遊行路線搶先看 觀眾露宿街頭卡位
生活

北一女美國玫瑰花車遊行路線搶先看 觀眾露宿街頭卡位

全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助
政治

全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄蓮霧寒害落果嚴重 將提報中央爭取現金救助

2023/1/2 13:17（1/2 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
入冬受寒流影響，高雄市六龜區有許多農民通報正值採收期的蓮霧落果嚴重，市府農業局2日表示，將提報中央爭取蓮霧天然災害現金救助。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月2日
入冬受寒流影響，高雄市六龜區有許多農民通報正值採收期的蓮霧落果嚴重，市府農業局2日表示，將提報中央爭取蓮霧天然災害現金救助。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）入冬受寒流影響，高雄已有許多農民通報正值採收期的蓮霧落果嚴重，高市府農業局今天表示，已邀農糧署與高雄改良場專家於明天進行勘災確認，並提報中央爭取蓮霧天然災害現金救助。

高雄蓮霧種植面積、產量僅次屏東，入冬受寒流影響，目前正值採收期的蓮霧因為寒流、溫差，在高雄六龜區已接獲許多農民通報造成蓮霧落果嚴重。

立委邱議瑩日前召集農糧署、高雄農改場與當地蓮霧農等人，一起到六龜區果園會勘蓮霧落果情形，並初估高雄蓮霧已達災害標準。

高雄市政府農業局今天對中央社記者表示，截至去年12月30日，高雄市農產業災損累計損失金額達新台幣1369萬9000元，主要受損作物蓮霧的被害面積為69.2公頃，損害程度29%，損失金額1331萬9000元。

農業局指出，因為寒流導致高雄地區蓮霧的寒害損失，農業局已邀農糧署與高雄改良場專家，於明天進行蓮霧寒害勘災確認，後續並將盡速提報中央，爭取蓮霧天然災害現金救助。

據農業局統計，高雄蓮霧種植面積集中在六龜區約351公頃、占85.6%；每年約9、10月到隔年5月，是蓮霧採收期，入冬後寒流造成不少蓮霧受損，區公所持續清查中。（編輯：陳仁華）1120102

#高雄
#高雄市政府農業局
#農糧署
邱議瑩
高雄蓮霧寒害受損 區公所展開清查統計 邱議瑩陪鄭運鵬車隊掃街 盼高雄惡夢桃園不重演
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族